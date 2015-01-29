В зоне АТО вчера уничтожили 73 и ранили 170 боевиков - пресс-центр
По уточненным данным, накануне, 28 января, в зоне проведения антитеррористической операции вчера украинские силовики уничтожили 73 и ранили 170 террористов.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
Также вчера бойцы АТО уничтожили 13 танков террористов, четыре боевых бронированных машины, 12 пушек, 20 единиц автомобильной техники и девять единиц БМ-21 «Град».
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По состоянию на 18.30 29 января ситуация в зоне АТО остается напряженной. Террористы продолжают обстреливать позиции сил АТО и населенные пункты.
«Бойцы сил АТО мужественно держат позиции и наносят существенные потери живой силе и технике противника», - информирует пресс-центр АТО.
Так, согласно предварительным данным, 29 января было уничтожено 22 боевика, 48 ранены.
Противник понес потери также в боевой технике. Силы АТО уничтожили шесть вражеских боевых бронированных машин и четыре пушки.
Относительно ситуации в зоне АТО сообщается, что на Донецком направлении из минометов дважды обстреляны Пески, а также Каменка, Невельское и Петровское.
Из минометов и артиллерии преступники вели огонь по населенным пунктам Тоненькое и Гранитное, при помощи БМ-21 «Град» обстреляли поселок Горняк.
В районе Мариуполя «Грады» боевиков вели огонь по Новоселовке Второй.
На Дебальцевском направлении вражеские минометы и артиллерия обстреливали Санжаровку, Углегорск, Попасное.
На Луганском направлении минометы и артиллерия террористов дважды нанесла удар по Станице Луганской, трижды - по Крымскому. Также были подвержены огневым ударам Счастье и Кряковка. Населенный пункт Счастье «Грады» боевиков обстреляли трижды.