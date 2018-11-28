В НАТО призвали Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков

В Альянсе подчеркнули, что нет оправдания применения Россией силы против украинских лодок.

Североатлантический совет, который является высшим политическим органом, принимающим решения в Организации североатлантического договора (НАТО), призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и судна. Об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

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"Принимая во внимание применение военной силы Россией против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива, союзники НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и сделать возможной свободу судоходства. Нет оправдания применению Россией силы против украинских судов и служащих военно-морских сил. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и судна, которые она захватила, без проволочек", - отмечается в заявлении.

Также Североатлантический совет НАТО призвал к спокойствию и сдержанности.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы решительно осуждаем незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма, которую мы не признаем и не будем признавать. Сооружение Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявляют в Альянсе.

Также сказано, что НАТО выражает поддержку Украине и продолжит предоставлять политическую и практическую помощь стране в рамках текущего взаимодействия. "НАТО продолжит следить за ситуацией", - говорится в заявлении.