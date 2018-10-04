Экс-депутат Госдумы объяснил, почему армия РФ не пойдет дальше в наступление на Украину

По его словам украинская армия – это серьезное сопротивление для подобной военной конфронтации.

Россия не будет идти в наступление на Херсон, Одессу, Харьков, так как понимает, что украинская армия – это серьезное сопротивление.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев.

"Я не думаю, что есть реальный план с танками отвоевывать Херсон, Одессу, Харьков. Есть Генеральный штаб, в котором должен быть конверт на любой случай жизни. Наверное, и на такой случай жизни там тоже такой конверт есть. Но цена подобной военной конфронтации, подобного вторжения уже сейчас, после Донбасса, понятна. Потому что тогда думали, что будет легко. Но в итоге все-таки...", - сказал он.

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По его словам, украинская армия – это серьезное сопротивление для подобной военной конфронтации.

"Запад воевать не будет, но украинцы сами будут за себя воевать. И это будет серьезное сопротивление. И это как раз в Москве понимают очень хорошо, иначе они бы давно пошли вперед и на Донбассе. Украина оправилась от того шока, который был в 2014 году, и реально создана сильная армия. Действительно создана сильная армия", - подчеркнул он.