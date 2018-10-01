С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе - штаб

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении суток, с 7.00 до 18.00, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военных Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Новомихайловка и Водяное", - говорится в сводке штаба.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 30 сентября, боевики 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Шесть раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий ранен.