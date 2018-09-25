Азовский прорыв

В том, что два украинских судна в минувшее воскресенье прошли под Керченским мостом в Азовское море есть два важных аспекта – военный и военно-политический.

Военный аспект заключается в том, что эти судна являются элементами будущей военно-морской базы. Поисково-спасательное судно «Донбасс» – это корабль управления. На нем возможно размещение штаба будущей базы, места для проживания военнослужащих, складов и прочих необходимых помещений, которых на сегодня в регионе нет. К примеру, помещений для техники и оборудования, систем связи, которые должны быть на базе, пока построится капитальное сооружение. И осадка судна позволяет заходить с Азовского моря, которое сравнительно мелкое.

А морской буксир А830 «Кореец» сам по себе необходим в акватории.

Конечно, для россиян это было и неожиданно, и в чем-то неприемлемо. Но подчеркну: корабли прошли, соблюдая договор

По сути, для чего нам нужна военно-морская база? – Чтобы управлять всеми силами и средствами, которые находятся в этом районе. Если будет база, то будет пункт управления, и тогда за счет даже небольших, но разнородных средств – кораблями в море, вертолетами, самолетами в воздухе, наземными средствами (артиллерия, танки, системы залпового огня, это из того, что есть) – мы начнем всем более жестко управлять. А, значит, будет повышаться эффективность боевых действий.

Кроме того, мы развиваем ракетные комплексы, противокорабельные крылатые ракеты (глава СНБО Александр Турчинов неоднократно лично присутствовал на испытаниях, президент с премьер-министром отслеживают, обеспечивают финансирование этих современных, необходимых нам проектов).

Напомню, что, согласно договору 2003 года, Азовское море является внутренними водами Украины и России. И проход наших суден проводился в рамках этого договора. Конечно, для россиян это было и неожиданно, и в чем-то неприемлемо. Но подчеркну: корабли прошли, соблюдая договор.

Высшее руководство россиян решало, как же быть в этой ситуации. Но, видимо, решили, что перед Генассамблеей ООН не стоит обострять ситуацию

Второй аспект этого события – военно-политический. Несмотря на то, что Украина действовала в рамках существующих договоров, судна россиян умышленно приближались на опасное расстояние к украинским кораблям, не соблюдали дистанцию россияне и в воздухе. Нам в этом плане действительно помогал беспилотный летательный аппарат американцев, и, теперь уже можно сказать, что и наш военно-транспортный самолет АН-26 был где-то в стороне.

Высшее руководство россиян решало, как же быть в этой ситуации. Но, видимо, решили, что перед Генассамблеей ООН не стоит обострять ситуацию. Однако для их внутреннего пропагандистского потребления история достаточно сложная. Они же раньше заявляли, мол, в Азовском море делают, что хотят. А тут два украинских корабля, на которых не было серьезного оружия, прошли Керченский пролив.

Конечно, от россиян всегда нужно ожидать провокаций, даже готовиться к ним, однако, главное, все равно делать свое дело. Укреплять мощь Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, усиливать свой потенциал в акватории Азовского моря. Наши моряки на «Донбассе» и «Корейце» успешно выполнили боевую задачу из двух составляющих – военную, как элемент будущей военно-морской базы, и военно-политическую миссию, пройдя под Керченским мостом и по акватории Азовского моря.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины