В "батальоне Прилепина" рассказали подробности конфликта в Донецке: командира хотят убрать

По слухам, "командира" так называемого "батальона Прилепина" хотят убрать.

Так называемый "батальон Прилепина" в "ДНР" на сегодня находится под прессингом, а его "командир" и "начальник штаба" были задержаны.

Об этом заявил один из террористов "батальона Прилепина" в комментарии EADaily. По его словам, конфликт связан с желанием перевести батальон в структуру "МВД "ДНР".

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"Нас не разоружают, нас прессуют в полк спецназначения, который переходит под управление "МВД", а мы хотели попасть под управление корпуса ("народной милиции" – ред.). Командира батальона Сергея Фомченкова и начальника штаба уволокли куда-то, сказали, что к комбригу. Ходят слухи, что комбата нашего хотят убрать...", – сказал боевик.

Также террорист прокомментировал информацию о взрыве у гостиницы "Прага", где базируется "батальон", он сообщил, что "гранату кто-то взорвал во внутреннем дворе".

Вечером 13 сентября СМИ сообщили, что боевики окружили гостиницу "Прага" в Донецке. Отмечалось, что началось разоружение "батальона Прилепина", его "командира" задержали.