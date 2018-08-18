В Минобороны рассказали о состоянии двух раненых вчера украинских военных

Бойцы находятся в мобильных госпиталях.

Состояние здоровья двух раненных вчера на Донбассе военнослужащих Вооруженных сил Украины удовлетворительное.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил сегодня на брифинге.

"В результате боевых действий вчера двое украинских защитников получили ранения. Сейчас они находятся в военных мобильных госпиталях. Состояние здоровья наших защитников удовлетворительное", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 40 раз обстреляли позиции Объединенных сил.