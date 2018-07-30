В России не видят условий для встречи лидеров "Нормандской четверки"

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской так и не состоялось из-за постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что условий для проведения новой встречи "нормандской четверки" на высшем уровне пока нет, поскольку «не выполнены предыдущие договоренности лидеров».

Об этом Лавров заявил сегодня на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", передает ТАСС.

"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств "нормандской четверки" о трех конкретных населенных пунктах (где должно произойти разведение вооружений) не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации "нормандского формата", – заявил он.

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Лавров при этом добавил, что идея проведения саммита "четверки" высказывалась Францией и Германией во время его поездки в Берлин и Париж на прошлой неделе.

Справка УНИАН. 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил произошло в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.

Украинская сторона неоднократно отмечала, что разведение сил и средств может произойти при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской может, но этого не так и не произошло из-за обстрелов боевиков. Боевики неоднократно срывали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер подчеркивает, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны боевиков семидневного периода тишины.