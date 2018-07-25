Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 70 взрывов на Донбассе

Почти все взрывы произошли в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали более 70 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 22 июля до 19:30 23 июля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, при этом зафиксировав больше взрывов (примерно 70 против ориентировочно 35)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области ведение огня было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой и Марьинки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв, если сравнивать с предыдущими сутками, когда, среди прочего, было зафиксировано 3 взрыва", - заявили наблюдатели.