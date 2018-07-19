Politico: Охваченный войной Донбасс становится одичалым

Никто не контролирует популяцию диких животных, которые перестали бояться людей.

Маленький теленок стал очередной жертвой войны на Донбассе. Местная фермерша Галина Коровайцева привязала его у себя во дворе в селе Урзуф, расположенном в 50 километрах от линии фронта, где идут бои между армией Украины и российскими силами. Когда женщина пришла домой вечером, она увидела, что теленка убили волки, съев его внутренности.

«Муж был еще на работе. Мы всегда загоняем теленка в сарай на ночь. Но они пришли и съели его», - рассказала Коровайцева журналистам Politico.

Издание напоминает о кровавой войне на Востоке Украины, жертвами которой за более чем четыре года стали более 10 тысяч человек. А еще около 1,6 миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свой дом. Экономика региона разрушена, а окружающая среда страдает из-за разрушенных и затопленных шахт, разоренной земли и уничтоженых заводов.

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Однако, для некогда угнетенной дикой природы на Донбассе война стала благословением. Из-за боев никто систематически не следит за популяцией диких животных в регионе. Местные жители, солдаты, лесники и защитники окружающей среды соглашаются: охваченные войной районы все больше дичают.

Еще в 2014 году истории о том, как волки нападают на домашний скот, были сказками для жителей Донбасса. Сегодня же частично из-за запрета на охоту вблизи зоны боевых действий дикие хищники процветают вдоль всей 450-километровой линии фронта.

«На протяжении сотен лет популяция крупных животных была под контролем, а теперь нет, и это впервые», - сказал эколог из украинской неправительственной организации защиты окружающей среды «Экология, право, человек» Алексей Василюк, который считает, что это хорошо.

Кроме волков он указал на увеличение количества диких кабанов, редких перевязок обычных и почти исчезнувших степных сурков. До войны Донбасс был одним из самых населенных регионов Украины, уступая разве что Киеву. Природа здесь деградировала, почти ничего не осталось. По словам Василюка, ситуация с дикими животными в Донбассе схожа с той, которая сложилась в зоне отчуждения вокруг Чернобыля. Опасная радиоактивная зона фактически стала заповедником с богатой популяцией разных видов.

«Регион сейчас переживает эффект Чернобыля. Он загрязнен, но не радиацией, а промышленностью. Качество воздуха и воды здесь плохое. Земля отравлена. Но самое важное то, что здесь осталось мало людей, стало меньше тяжелой и аграрной промышленности. Да, война продолжается, и животные бегут от шума и угрожающей активности. Но их популяция растет, что редкость», - сказал Василюк.

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Но не все на Донбассе такие довольные, как Василюк, который добивается, чтобы украинских волков занесли в "Красную книгу». Эта инициатива не нравится местным охотникам. В отличие от Чернобыля, зона боевых действий в Донбассе заселена. Война ежедневно напоминает о себе в Урзуфе. Взрывы от военных учений неподалеку звучат постоянно, количество людей в военной форме увеличилось. Когда-то в село приезжали на морской отдых туристы, но теперь их нет. Да еще и лисы и волки стали наведываться, загрызая скот и домашних животных.

«Они больше не боятся людей, не боятся света. Все боятся этих волков», - сказал Семен Голийоллу.

Селяне очень зависят от выращивания домашнего скота. К примеру, теленка можно продать тут за 5 тысяч гривен. Это немалая сумма для семьи, чья ежемесячная зарплата в два раза меньше.