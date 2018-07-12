С начала суток двое украинских военных были ранены на Донбассе

Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня.

С начала суток в результате активных боевых действий оккупантов двое украинских военных получили ранения на Донбассе.

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Об этом говорится на официальной странице Операции Объединенных сил в Facebook.

«В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, один раз из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В течение дня враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, на Донецком направлении, Павлополь, Талаковка, Лебединское, на Мариупольском направлении. Наряду с этим, защитников Павлополя враг обстрелял из 82-миллиметрового миномета и вооружения БМП. К сожалению, в результате активных боевых действий российских оккупантов двое наших воинов получили ранения», - говорится в сообщении.

По данным разведки, один боевик уничтожен, двое ранены.

«Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня», - заявляют в Объединенных силах.