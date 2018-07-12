На Луганщине задержали снайпера-россиянина, который воевал на стороне террористов

Боевик получил задание перейти через линию разграничения, «осесть» на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции.

В Луганской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне российско-оккупационных бандформирований на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, установлено, что житель Казани был завербован представителем ФСБ РФ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины. Злоумышленник был участником террористических группировок "призрак" и "брянка ссср". Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил АТО вблизи Первомайска на Луганщине.

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"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, «осесть» на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции.

Оперативники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали террориста на Луганщине во время попытки пересечения линии разграничения.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в рамках расследования относительно развязывания Россией агрессивной войны против Украины украинские правоохранители установили личности 54 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.