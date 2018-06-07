Боевики пытались окружить один из опорных пунктов ВСУ на Донбассе - ранены двое военных, судьба еще двух неизвестна

Противник пытался зайти в тыл одного из опорных пунктов, наступление было отбито, отметил командир мотопехотного батальона Валерий Кирик.

На Донецком направлении ранены двое украинских военных, судьба еще двух остается неизвестной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил командир мотопехотного батальона подполковник Валерий Кирик.

По его словам, подразделения батальона выполняют боевые задачи в определенном районе на Донецком направлении.

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«Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона», - отметил командир.

Он отметил, что в результате решительных и смелых действий наступление противника было отбито.

«В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной», - рассказал Кирик.

Он заверил, что командованием Объединенных сил и воинской части принимаются меры по установлению места нахождения военнослужащих.