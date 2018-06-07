Боевики пытались окружить один из опорных пунктов ВСУ на Донбассе - ранены двое военных, судьба еще двух неизвестна

16:38, 07 июня 2018
Война
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Судьба двух военных неизвестна / фото facebook.com/pressjfo.news

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил командир мотопехотного батальона подполковник Валерий Кирик.

По его словам, подразделения батальона выполняют боевые задачи в определенном районе на Донецком направлении.

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«Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой. Оценив обстановку, мной было принято решение применить резерв батальона», - отметил командир.

Он отметил, что в результате решительных и смелых действий наступление противника было отбито.

«В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной», - рассказал Кирик.

Он заверил, что командованием Объединенных сил и воинской части принимаются меры по установлению места нахождения военнослужащих.

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Теги: #военные#Донбасс#ВСУ