МИД призывает международное сообщество осудить теракты в Троицком и Светлодарске

Также во внешнеполитическом ведомстве Украины просят усилить политико-дипломатическое давление на Кремль, чтобы остановить эскалацию на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить теракты в Троицком (Луганская область) и Светлодарске (Донецкая область).

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что МИД решительно осуждает новые преступления российских оккупационных войск против мирных жителей Донбасса.

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«Очередные преступления российских оккупантов свидетельствуют о том, что Россия продолжает игнорировать свои обязательства по Минским договоренностям, срывать достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности о прекращении огня и целенаправленно прибегает к эскалации», - говорится в документе.

Также отмечается, что обострение ситуации на Донбассе и продолжающиеся страдания гражданского населения в очередной раз подтверждают необходимость скорейшего введения миротворческой миссии на Донбасс.

«Преступления РФ и ее наемников на Донбассе требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества. Призываем международное сообщество осудить теракты в с. Троицкое и г.. Светлодарске и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с тем, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе, которая приводит к новым жертвам, в частности среди гражданского населения», - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 17 мая контролируемые Россией боевики совершили обстрел школы в Светлодарске Бахмутского района Донецкой области в направлении населенного пункта Лозовое.

В тот же день прокуратура квалифицировала этот обстрел как террористический акт.

В то же время, по информации пресс-центра операции Объединенных сил, 18 мая около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое (Луганская область). Было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

По предварительным данным ООС, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.