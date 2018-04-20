Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое украинских военных получили ранения

07:29, 20 апреля 2018
Война
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Боевики продолжают нарушать Минские договоренности / Министерство обороны Украины

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Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и пулеметы возле Песок, шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского, Каменки, Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Станицы Луганской, Травневого и Артема, говорится в сообщении.

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Теги: #АТО на Донбассе