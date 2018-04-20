Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое украинских военных получили ранения

Оккупанты применяли минометы, гранатометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военный получили ранения. Об этом утром 20 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.

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Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и пулеметы возле Песок, шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского, Каменки, Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Станицы Луганской, Травневого и Артема, говорится в сообщении.