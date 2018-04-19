Следующие переговоры по Донбассу в Минске запланированы на начало мая

Следующая, восьмая встреча в 2018 году относительно переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе состоится уже в мае.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 4 мая.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 4 мая", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания в Минске Олифер заявила, что российская Федерация и контролируемые ею боевики скрывают данные о десятках украинцев, которые длительное время удерживаются в заложниках на оккупированной части Донбасса.

Сегодня РФ не ответила на инициативу Украины относительно обмена 23 россиян на украинских пленников из российских тюрем.

Также украинская сторона заявила, что контролируемые Россией боевики сорвали согласованное с 30 марта перемирие на время Пасхальных праздников.