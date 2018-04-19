В зоне АТО заблокировали более 40 телеканалов России и боевиков

В зоне АТО запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию.

В зоне проведения антитеррористической операции запустили систему противодействия антиукраинского вещания: заблокировано более 40 телеканалов РФ и боевиков.

Об этом руководитель Государственной службы специальной связи Леонид Евдоченко заявил во время доклада президенту Украины Петру Порошенко в рамках проведения военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны в режиме видеоконференции из зоны АТО.

«Докладываю с территории проведения АТО о создании системы противодействия антиукраинскому вещанию. Система создана во исполнение ваших (президентских) решений и соответствующих поручений СНБО исходя из обусловленности противодействия российской информационной агрессии в зоне проведения АТО», - заявил он.

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По словам Евдоченко, система создана на основе отечественных технических решений и при проверках в реальных условиях сработала положительно.

"Оборудование системы включено и настроено вдоль линии разграничения в зоне АТО. Система избирательно блокирует аналоговые и цифровые телевизионные сигналы, которые распространяются на территории АТО со стороны временно оккупированных Луганской и Донецкой областей", - отметил Евдоченко

Он добавил, что система будет блокировать более 40 российских и каналов оккупационных администраций на территории АТО.

Кроме того, по словам Евдоченко, система станет эффективным инструментом по противодействию информационной экспансии России на территории АТО.