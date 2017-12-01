Боевики на Донбассе готовят новый пропагандистский проект по указанию Кремля - ИС

Главари "Л/ДНР" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) по поручению Кремля готовят новый пропагандистский проект "Братская рука помощи".

Об этом говорится в сводке оперативных данных группы "Информационное Сопротивление", опубликованной в Facebook народным депутатом от "НФ" Дмитрием Тымчуком.

"В рамках реализации т.н. "гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" главари "ЛДНР" получили задачу из АП РФ начать новый проект под условным названием "Братская рука помощи"", - написал он.

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По словам Тымчука, данный проект будет направлен на пропаганду и "раскрутку" темы в отношении лиц, которые переехали на постоянное место жительства с подконтрольной Украине территории в "ЛНР/ДНР".

"Через российские и местные СМИ будет демонстрироваться "стабильная жизнь" в псевдореспубликах, высокие заработные платы и низкие тарифы ЖКХ по сравнению с Украиной и т.п. В этом контексте основными тезисами российской пропаганды станут: "Помощь в ответ на снаряды", "Настоящие социальные государства ЛНР/ДНР", "Социальные государства под разрывами снарядов" и др.", - отметил руководитель группы ИС.