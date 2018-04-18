Из Донецка начали обстрел украинских позиций, в городе объявлена боевая тревога - волонтер

Боевики ведут огонь из 82- и 120-миллиметровых минометов.

Из Донецка начали обстрел украинских позиций, в городе объявлена боевая тревога, сообщил в Facebook координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев.

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"Сейчас из Донецка противник открыл огонь из 152 мм артиллерии. Сейчас идёт обстрел наших позиций в направлении Авдеевки, Песок и Ясиноватской развязки. Уже полчаса противник ведёт огонь из 82 мм и 120 мм минометов", - написал он.

"По Донецку объявлена тревога, и на патрулирование выехало несколько нарядов «МГБ», якобы ловят диверсантов", - сообщил Кабакаев.

Как сообщал УНИАН, ранее Донецкая фильтровальная станция прекратила работу.