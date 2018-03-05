Боевики трижды нарушили перемирие, один украинский боец ранен - штаб

Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Российско-оккупационные войска нарушили объявленное с 00.01 5 марта перемирие, совершив три прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 5 марта 2018 года, в результате вражеского огня ранение получил один военнослужащий ВСУ.

«Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО», - сообщили в штабе.

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На Луганском направлении, сказано в сводке, оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО вблизи Счастья. Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие недалеко от Троицкого.

На Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

Как сообщал УНИАН, об установлении режима прекращения огня на Донбассе с 00.01 5 марта было договорено участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 28 февраля в Минске.