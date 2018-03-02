Для демобилизованных бойцов АТО стартовали бесплатные курсы 3D анимации (видео)
11:47, 02 марта 2018Война
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Для них это не только психологическая реабилитация, но и возможность найти новую профессию.
Для демобилизованных бойцов АТО стартовали бесплатные курсы 3D анимации
Мультфильмы вместо оружия: бесплатные курсы 3D анимации для демобилизованных бойцов АТО стартовали в Днепре.
Как говорится в сюжете ТСН, в Днепре тонкостям компьютерного моделирования будут учить в течение трех месяцев. Преподаватели - опытные специалисты частных компаний. Успешным ученикам даже готовы предложить работу. Что именно создавать - мультфильмы, рекламные социальные ролики или учебные программы, - бойцы могут выбрать сами.
Для них это, говорят, не только психологическая реабилитация, но и возможность найти новую профессию.
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