Для демобилизованных бойцов АТО стартовали бесплатные курсы 3D анимации (видео)

Для них это не только психологическая реабилитация, но и возможность найти новую профессию.

Мультфильмы вместо оружия: бесплатные курсы 3D анимации для демобилизованных бойцов АТО стартовали в Днепре. Как говорится в сюжете ТСН, в Днепре тонкостям компьютерного моделирования будут учить в течение трех месяцев. Преподаватели - опытные специалисты частных компаний. Успешным ученикам даже готовы предложить работу. Что именно создавать - мультфильмы, рекламные социальные ролики или учебные программы, - бойцы могут выбрать сами. Для них это, говорят, не только психологическая реабилитация, но и возможность найти новую профессию.

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