По его словам, российская боевая авиация имеет огромные потери.

Российский пилот Дмитрий Мишов бежал в Литву и сдался миграционной службе, чтобы не участвовать в войне против Украины. Лейтенант заявил, что не хочет быть соучастником военных преступлений.

Как сообщил Мишов в интервью русской службе BBC News, о решении РФ осуществить полномасштабное вторжение он узнал накануне, когда на тренировки пилотам выдавали оружие. Пилот подал рапорт на увольнение, но не успел и оказался в Беларуси.

Мишов убеждает, что ни разу не залетал на территорию Украины, но перевозил на вертолете Ми-26 различные грузы для оккупантов.

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"Быть соучастником преступления я отказываюсь. Если бы меня все-таки заставили воевать и посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось в связи со своей работой убивать. Я бы унес несколько десятков жизней, вероятнее всего, и я бы этого не хотел, потому что украинцы мне не враги", – подчеркнул пилот.

Пилота так и не уволили, а после объявления частичной мобилизации это стало невозможным. Мишов решил бежать.

Также пилот подтвердил огромные потери в войне ВС РФ. Полк, в котором он служил, за время войны потерял почти 20% вертолетов - их в полку было штук 40-50", но прошлого года два сгорели усилиями диверсантов и еще шесть или семь сбили на фронте.

"Потери среди летчиков большие. Если сравнивать, например, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год", – отметил Мишов.

Потери боевой авиации очень болезненные для РФ, ведь подготовка новых пилотов очень дорогая и длительная, а комплектующих для самолетов и вертолетов не хватает.

Потери российской авиации

По обновленным данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожено 314 вражеских самолетов и 299 вертолетов.

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