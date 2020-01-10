В горах Италии музыканты сыграли на инструментах из льда (фоторепортаж)

Музыкальный фестиваль Ice Music Festival проходит на высоте 2600 метров над уровнем моря.

На территории горнолыжного курорта Passo Paradiso, расположеного в пределах ледника Презена (Presena glacier) в Италии на высоте 2600 метров над уровнем моря, стартовал необычный музыкальный фестиваль Ice Music Festival.

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Специально под фестиваль в трех иглу (традиционная зимняя куполообразная халабуда из прямоугольных и трапециевидных плит снега или льда, характерная для эскимосов), обустроенных рядом с отелем Rifugio Capanna Presen, устроили гостиничные номера для гостей фестиваля.

Еще одной изюминкой фестиваля является то, что играют музыканты на инструментах из льда - скрипках, гитарах, колокольчиках и других.

Отметим, иглуобразные отели в последнее время становятся весьма популярными. Однако самым известным и самым первым из них считается Icehotel возле деревни Юккасъярви в шведской части Лапландии, который в этом году отмечает тридцатилетие.