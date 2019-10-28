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Яркий и жуткий: в Мексике провели праздничный парад ко Дню мертвых (фоторепортаж, видео)

11:39, 28 октября 2019
Фотоотчеты
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Мексика / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Участие в нем приняли тысячи людей, прошедших по столице. Они украсили свои лица, загримировавшись, как скелеты.

День мертвых - популярное в странах Южной Америки праздник, отмечают его в начале ноября. Местные верят, что в эти дни к ним возвращаются родственники с того света. Для них устраивают громкие гуляния и украшают могилы. Одним из символов праздника является кукла Катрины - этот образ художник Хосе посада создал в 1913 году. 

ЮНЕСКО внесло День мертвых в список нематериального культурного наследия. Этот праздник ежегодно собирает туристов со всего мира.

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Теги: #Мексика#День мертвых