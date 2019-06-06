Бердянский зоопарк в ожидании курортного сезона (фоторепортаж)
Мост-курорт Бердянск активно начинает летний сезон, поставив себе целью принять в этом сезоне более 1,5 миллиона отдыхающих.
Однако лишь отдыхом на пляжах туриста не заманить, ведь еще нужно как-то организовать досуг.
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Одним из вариантов для этого в Бердянске является посещение местного зоопарка "Сафари", где собрано около 80 видов животных со всего мира, в том числе довольно редких.
Кстати, бердянский зоопарк является одним из самых молодых в Украине - в этом году он празднует десятилетие. Однако он уже успел собрать немалую коллекцию животных, в том числе экзотических обитателей из Африки, Америки и Австралии.
Также в зоопарке постоянно рождаются новые жители - совсем недавно пополнение произошло в львов.
Зоопарк «Сафари» расположен возле основания Бердянской косы, чуть дальше от санатория «Лазурный». Доехать сюда можно либо на собственном транспорте, либо на маршрутке №17, №15 или №5/2 (до остановки «Зоопарк «Сафари»).
Летом зоопарк работает с 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных. Стоимость билетов составляет 200 гривень для взрослых, для детей - 150 гривень, для детей ростом до одного метра вход бесплатный. В начале июня по случаю десятилетия зоопарк также предлагает скидки.
Кстати, о том, как к летнему сезону подготовился столичный зоопарк - читайте в большом материале УНИАН.Туризм.