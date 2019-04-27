Восстанавливая репутацию: что Киевский зоопарк готовит посетителям к летнему сезону

Многие еще помнят, что в не столь далеком прошлом Киевский зоопарк представлял из себя ужасающее зрелище, его даже прозвали концлагерем для животных. Причиной тому стали масштабные хищения, отсутствие квалифицированного персонала и попытки захватить под застройку часть такой привлекательной земли в самом центре города. Целое поколение киевлян, в последний раз побывавших в зоопарке году в 2009-м, надолго передумали туда заходить. Маленькие ржавые клетки, скудный рацион питомцев, постоянно умирающие животные...

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В 2007 году Киевский зоопарк даже исключили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), и еще несколько лет ситуация только ухудшалась. Изменения в лучшую сторону начали ощущаться только после прихода нового директора зоопарка Кирилла Трантина, который поставил себе целью вернуть зоопарк в организацию, чего нельзя было сделать без улучшения условий содержания животных. И ему это удалось. Теперь зоопарк снова сможет принимать участие в обмене животными с разными зоопарками Европы, что очень важно для ключевой цели зоопарков - исследовательской работы по спасению видов.

Сколько угодно можно ругать столичную власть, но работу по восстановлению киевского зоопарка за последние 5 лет провели действительно ощутимую. Возможно, мэр Киева Виталий Кличко просто очень любит животных. По крайней мере, о судьбе зоопарка он говорит с особым энтузиазмом. И цитирует директора берлинского зоопарка, консультирующего Киев: «Если животные в зоопарке вызывают у посетителей сострадание, в нем созданы плохие условия».

В первую очередь в зоопарке поработали над улучшением условий содержания имеющихся животных – появился квалифицированный персонал, начали привлекаться специалисты из Европы, было обеспечено правильное питание, оборудованы более комфортные вольеры. А уже в 2018 году здесь приступили к масштабной реконструкции, которая, по словам мэра, продлится четыре года.

«В прошлом года мы начали реконструкцию столичного зоопарка. Чтобы придать ему второе дыхание – создать лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым и дружественным. Чтобы в киевском зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Мы хотим сделать один из лучших зоопарков в Европе. И консультируемся, привлекаем также и европейских специалистов», - делится амбициозными планами Виталий Кличко во время инспектирования хода реконструкции зоопарка 26 апреля 2019 года.

По его словам, реконструкцию планируют проводить в несколько очередей. На данный момент работают над первой очередью, предусматривающей: реконструкцию озер возле входа со стороны проспекта Победы, строительство павильона пеликанов, смотрового амфитеатра с помещениями общественных уборных, мостика между озерами, беседки над водоемом, строительство павильона и открытых вольеров для приматов, строительство нового входа с подземным аквариумом, а также строительство универсального вольера для птиц.

На эти цели планируется потратить 500 миллионов гривень, тогда как на всю реконструкцию, по словам мэра, понадобится несколько миллиардов.

В частности, к майским праздникам посетителям зоопарка обещают представить готовые озера со скалами и водопадами у главного входа, куда планируется переселить на лето пеликанов и карпов, а также амфитеатр, пеликанник и будущую гордость зоопарка – скульптуру жирафа высотой 15 метров перед новым главным входом в зоопарк.

Эти работы уже на финишной прямой, а потому уже в первые выходные мая можно смело отправляться в зоопарк. Например, в двух передних озерах полностью поменяли дно, провели новые коммуникации и очистные сооружения, а на самом берегу установили уютную беседку. А еще к лету на территории зоопарка провели масштабное озеленение, высадили новые деревья и цветы.

Кроме того, уже практически все животные проводят день на улице – погода позволяет. Кто-то лениво нежится на солнышке, кто-то резвится среди зелени, а двухлетняя бегемотиха Лили, кажется, уже не боится публики и вовсю плескается в обновленном уличном бассейне (который, к слову, планируют увеличивать в будущем, ведб девочка еще растет). Одним словом, посетителям уже есть на что посмотреть.

На июль у столичного зоопарка еще более грандиозные планы – презентовать новую входную группу на углу проспекта Победы и улицы Зоологической, там, где уже появился гигантский цветной жираф. Именно здесь будет главный вход, тогда как нынешний центральный вход работать уже не будет.

Сюда же перенесут узнаваемые скульптуры львов и зубров, которые сейчас активно реставрируют. Также планируется снести МАФы на Зоологической, а вместо них обустроить площадь перед входом в зоопарк.

Новую входную группу планируют выполнить в стиле европейских зоопарков – с кафе, новыми туалетами, камерами хранения и, конечно же, сувенирной лавкой, которых до этого в нашем зоопарке не было. В Европе подобные магазинчики приносят зоопаркам немало дополнительных доходов, ведь дети есть дети – переполненные эмоциями после прогулки среди диковинных животных, они не могут пройти мимо плюшевых пингвинчиков и слоников. Да и взрослые довольно часто тоже не могут устоять.

К слову, в планах столичных властей – в будущем открыть еще один вход в зоопарк с противоположной стороны, а также оборудовать парковки для машин и автобусов. Потребность в парковке у зоопарка особенно чувствуется в праздники и выходные, когда особенно посетителей много и они вынуждены парковаться вдоль проспекта. Конкретные сроки, правда, пока не называются.

Кроме того, в июле планируют презентовать новый универсальный вольер для птиц, а также представить публике новых питомцев – новый вид оленей, их уже привезли в Киев из Праги, но публике их еще не показывают, ведь сначала им нужно пройти адаптацию.

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Также в киевском зоопарке развернули активные работы по строительству нового приматника площадью 7,5 тысяч квадратных метров – с бассейном и игровыми площадками для обезьян.

Весь объем работ в рамках первой очереди планируют завершить летом следующего года. Позже планируется взяться и за строительство большого авиария для птиц, где у пернатых, которыми так богат зоопарк, наконец появится пространство для полета. Обустроят его за будущей Африканской саванной – там, где зимой содержатся птицы и приматы, а также находится закрытая для посетителей зона с птицами. Но теперь его площадь будет больше.

Еще одна совершенно новая концепция для Киевского зоопарка – постепенный отход от вольеров с решетками. Их планируется заменить новым открытыми вольерами, где посетителей от животных будут отделять только стекла и, при необходимости, специальная сетка наверху. В зоопарке обещают, что для посетителей это не будет представлять угрозы.

Также постепенно увеличивается площадь помещений для содержания животных – за последние годы вольеры большинства питомцев увеличили вдвое, а также утеплили их и обеспечили всевозможными элементами для игры, чтоб животным было веселее. К счастью, возможности для расширения у зоопарка есть, ведь до недавнего времени примерно две трети его территории не использовались по назначению, и то, что посетители видят сейчас – далеко не вся площадь зоопарка. Словом, потенциал есть.

У Киевского зоопарка довольно масштабные планы и по пополнению коллекции животных. Однако, по словам директора Кирилла Трантина, теперь они перешли на новую модель – не столько гнаться за самым большим количеством видов животных в зоопарке, сколько формировать большие группы каждого вида животных. Выиграют все: и посетителям интереснее наблюдать за большими игривыми группами, и зверушки не страдают от одиночества.

Если говорить конкретно о новых видах животных, то директор столичного зоопарка планирует в следующем году пополнить коллекцию пингвинами и малыми красными пандами. Эти виды традиционно пользуются большой любовью посетителей в зоопарках по всему миру. В целом же, новые животные поступают в зоопарк практически каждый месяц. Вот, например, совсем недавно там появились новые птицы-носороги.

Также в будущем планируется расширить слоновник. Сейчас в киевском зоопарке живет четырнадцатилетний слон Хорос, по меркам этих огромных животных – еще подросток. Однако, по словам работников зоопарка, в Германии для него уже подобрали двух самочек, которые готовятся переехать в Киев, как только завершится строительство нового, расширенного вольера для слонов.

Не забывают в зоопарке и работать над размножением своих обитателей, особенно успешным в этом плане оказались птицы и копытные. Кстати, в последнее время зоопарк старается активно делиться информацией о пополнении в соцсетях, да еще и делать это интересно.

Стоит отметить, что результаты проделанных работ уже сейчас заметны посетителям, особенно тем, кто не был в зоопарке более 5 лет. Многие из них сначала скептически относятся к зоопарку, однако после посещения все же отмечают заметные улучшения. Да и те, кто стабильно ходят туда несколько раз в год (как, например, автор этого материала), с каждым заходом отмечают что-то новое.

Хорошим примером является обезьянник. Приматов наконец переселили из тесных ржавых клеток, у них появились игрушки и всевозможный инвентарь для активностей, а рацион стал разнообразнее и здоровее. А еще у них стали появляться малыши.

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Так, недавно пополнение произошло у лемуров, там появились сразу два малыша, полюбоваться которыми могут все желающие. Отдельная история - знаменитая горилла Тони, животное с мудрым взглядом человека. Когда-то этот возрастной самец гориллы содержался в маленькой холодной клеточке, из-за чего находился в постоянном стрессе, а теперь он – местная знаменитость с целым набором игрушек и даже собственным телевизором.

Разумеется, некоторые посетители жалуются, что сейчас в зоопарке постоянно меняется территориальное положение животных, что-то перекрыто, а часть экспозиций закрыты. Но через это необходимо пройти, попробовав отнестись к этому с пониманием и поддержкой. Ведь зоопарку более сто лет, а не реконструировался он почти полвека. Теперь же столичные власти и менеджмент зоопарка ставят перед собой цель провести настолько качественную реконструкцию, чтобы в последующие десятилетия потребности в масштабной реконструкции не возникало.

Стоит отметить, что несмотря на небольшие неудобства, киевляне все равно начинают активнее посещать Киевский зоопарк. Это отражается и на его доходах. Так, по словам директора парка, за неполный апрель зоопарк уже получил на миллион гривень больше дохода от продажи билетов, чем в прошлом апреле.

К слову, о билетах. С 1 апреля 2019 года их стоимость подросла – до 100 гривень для взрослых, 60 гривень для студентов и по «карточке киевлянина», 50 гривень для льготных категорий, дети до 5 лет - бесплатно. По средам – все билеты по 50 гривень. Также можно купить абонемент на 10 посещений за 600 гривень и на 20 за 1000 гривень для взрослых, для детей в два раза дешевле. Абонементы не именные, а потому могут использоваться на несколько человек.

При этом директор зоопарка обещает, что после реконструкции рост цен на билеты не предвидится. Единственная составляющая, которая влияет на рост цены – подорожание корма для животных. Однако до конца этого года цену менять уже не планируют.

И небольшой лайфхак: в выходные и на праздники в теплый сезон могут быть большие очереди в кассы за билетами в зоопарк, потому лучше покупать их заранее онлайн – так сэкономите себе 20-30 минут для прогулки. Да и детишки не будут томиться в ожидании.

Работает Киевский зоопарк в летний сезон ежедневно с 9:00 до 18:00, по понедельникам - с 12:00 до 18:00, в праздничные дни возможны изменения в графике. Подробную информацию можно получить на сайте зоопарка.

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Автор этого материала за свою жизнь посетил с десяток зоопарков в Европе, и смело может сказать, что киевский находится на правильном пути. Приятно, что возле части вольеров появились информационные стенды с конкретными историями животных. Также есть экологическая информация, например, о пользе домиков для насекомых или о том, как правильно утилизировать использованные батарейки и автомобильные шины. Еще хотелось бы больше ежедневных мероприятий, вроде показательного кормления животных, как это делают в Европе, сопровождая процесс интересными рассказами.

Отдельный момент - воспитание культуры посещения зоопарков. Увы, желание накормить редких животных хлебушком - это боль украинских зоопарков, на что регулярно жалуются и в киевском зоопарке. Здесь есть таблички с просьбами не кормить животных, поскольку это вредит их здоровью. Но то ли люди считают, что это касается только конкретного вида, возле которого стоит табличка, то ли не воспринимают советы всерьез. Очевидно, пока что бороться с проблемой можно только человеческим фактором, то есть усилиями смотрителей зоопарка, но для этого нужны дополнительные сотрудники. Ибо другим посетителям такие любители хлебушка не верят, еще и обругать могут. Говорю из личного опыта. Ну а директор зоопарак Кирилл Трантин единственным выходом из ситуации видит те самые вольеры за стеклом, через которое посетители уже ничего не смогут подкинуть животным.

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Итак, берем детей или собираемся с друзьями и идем в Киевский зоопарк на праздники. Погода теплая, животные счастливые, а повсюду зелень – то, что нужно для расслабляющей прогулки после изматывающего выборного апреля. Только батон оставляем дома)

Всем хороших выходных и с праздниками!

Марина Григоренко