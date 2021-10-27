Мужчина планирует, что путешествие закончится через три года.

Михаэль из Германии бросил все и отправился в кругосветное путешествие. Компанию ему составил осел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

59-летний мужчина решил осуществить свою мечту - увидеть как можно больше стран. Ослик же помогает ему в этом – несет необходимые вещи.

По словам путешественника, он не скучает по работе. Он всю жизнь работал дорожным рабочим.

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Михаэль рассказал, что ему нравится медленное путешествие, потому что так он может познакомиться с каждым народом. Согласно планам мужчины, путешествие завершится через три года.

Как ранее сообщал УНИАН, самая молодая летчица – 19-летняя гражданка Бельгии Зара Рузерфорд отправилась в кругосветное путешествие. Она вылетела на своем сверхлегком самолете из аэропорта на западе страны.

За три месяца она планирует преодолеть на своем самолет 51 тысячу километров и посетить около 50 стран.

Автор: Анастасия Горбачева