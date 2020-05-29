Украинский посол дал прогноз, когда украинцы смогут снова летать в Австрию

Дипломат считает, что это может произойти в случае отмены карантина для въезда граждан.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба допускает, что восстановление авиасообщения между двумя странами, приостановленного из-за распространения коронавирусной инфекции, может произойти с 23 июня.

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Об этом украинский дипломат сообщил в социальной сети Facebook.

"О ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени «откроются» друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для в съезда граждан", - сообщил Щерба.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на восстановление авиации после эпидемии коронавируса COVID-19 понадобится больше 6 месяцев. При этом отмечается, что на докризисный уровень международные авиаперевозки выйдут не ранее 2023 года.

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