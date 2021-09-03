В мае "Белавия", предлагавшая удобные перелеты между странами, попала под санкции.

Лоукостер Flyone открыл продажу на рейсы между Киевом и Москвой с короткими пересадками в Кишиневе (Молдова).

Запуск регулярных рейсов планируется с 1 ноября четыре раза в неделю (понедельник, пятница, воскресенье) с вылетом в четыре утра, пишет Avianews.

Пассажирам из Киева, которые летят в Москву, придется прождать следующий рейс в Россию в Кишиневе всего час, поездка от украинской столицы до Москвы займет 3 часа 50 минут и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Единый билет на маршрут Киев-Москва обойдется от 141 евро и от 98 евро – по направлению из РФ.

Читайте такжеЛоукостер Wizz Air вводит обязательную COVID-вакцинацию экипажейПрямых рейсов из Киева в Москву с 2015 года не предлагает ни одна авиакомпания. Рейсы с пересадками из аэропорта "Жуляны" и "Борисполь" в "Шереметьево" и "Домодедово" предлагают Lufthanza, Air Baltic, Ukraine International.

Также удобную пересадку предлагала белорусская авиакомпания Belavia, но с мая из-за ареста Протасевича она подпала под санкции, полеты в страны ЕС и Украину ей запрещены.

В 2020 году между Украиной и Россией остановлено железнодорожное сообщение.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская