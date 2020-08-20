На Говерлу не вставая с дивана: специалисты создадут виртуальную версию популярного маршрута в Карпатах (видео)
Онлайн-путешествия к различным туристическим достопримечательностям внутри страны и за рубежом или посещение культурных мероприятий и музеев уже давно не является чем-то новым.
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Специалисты открывают виртуальный доспут в разные уголки планеты для тех, кто не может по каким-то причинам сам посетить эти места. Во времена пандемии коронавируса, когда жители планеты потеряли возможность активно путешествовать, это стало особенно актуальным.
Украина старается не отставать от тренда, и вскоре самую высокую вершину украинских Карпат - Говерлу - можно будет покорить даже не вставая с дивана. Ведь местные власти Ворохты пригласили специалистов отснять и оцифровать самый популярный маршрут в Карпатах, говорится в сюжете ТСН.
Специалисты студии по оцифровке местности снимают дорогу на Говерлу специальными высокоточными камерами, лично проходя весь маршрут. До этого команда уже сняла большое количество виртуальных версий объектов в Украине, включая здания Верховной Рады и Кабмина, а также выполняла заказы за рубежом.
Выложить виртуальный тур в открытый доступ планируют через несколько недель, ведь отснятый материал еще надо «склеить» должным образом.
Виртуальный туризм в Украине и в мире
- В конце 2019 года в Киеве презентовали первые результаты проекта по оцифровке интересных туристических локаций Киевской области, включая туры в Чернобыль.
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- Между тем в Дрогобыче (Львовская область) создали онлайн-карту локаций для селфи.
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