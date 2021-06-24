Возвращение украинцев из Греции запланировано на 25-26 июня.

Министерство иностранных дел заявляет, что благодаря работе дипломатов в Украину должны вернуться более 500 украинских туристов, у которых возникли проблемы с греческой туристической компанией Mouzenidis Travel.

Как сообщил в комментарии пресс-службы МИД Украины, посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину.

"Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан", - говорится в комментарии.

Отмечается, что дипломаты прилагают максимальные усилия, чтобы ни один украинский турист в Греции не остался на произвол судьбы.

В МИД напоминают, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в ​​Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

Читайте такжеГреция изменила условия въезда в страну для туристов: что стоит знать путешественникам

Также для получения помощи в Греции дипломаты просят обращаться на круглосуточные «горячие линии» посольства Украины в Афинах: +306932765606, и Консульства Украины в Салониках: +306907962985.

Украинские туристы застряли в Греции из-за туркомпании: что произошло

Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в городе Салоники, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины, хотя они заплатили за услуги.

В то же время, как заявили в Mouzenidis Travel, в связи с операционными и техническими возможностями компанией временно, на период с 18 июня по 26 июня, прекращается прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции, если о другом не сообщается отдельно по бронированию.

Mouzenidis Travel предлагает перенос туров, забронированных на указанные даты, на период с 1 сентября 2021 года и далее или на летний сезон 2022 года по тому же ценовому каталогу.

При этом в компании заверили, что туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме, в том числе обратные авиаперевозки.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко