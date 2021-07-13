Об этом во время первого телефонного разговора договорились президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Украина и Китай подпишут Соглашение о безвизовом режиме.

Об этом во время первого телефонного разговора договорились президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский и Си Цзиньпин обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Китаем.

Также лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление.

Читайте также"Укрзализныця" запустила дополнительные поезда к морюРуководители стран обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса в Украине.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - сказал он.

Лидеры государств отметили, что совместная борьба с пандемией и сотрудничество Китая и Украины является живым воплощением дружбы между нашими народами.

"Китай - торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - отметил президент Украины.

Глава государства отдельно отметил, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Председатель КНР отметил важность президентского проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

Кроме того, стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в сфере торговли и возможности увеличения ее объемов. Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Также Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая.

Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

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Автор: Виктория Токарева