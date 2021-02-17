Четвертые сутки спасатели ищут туриста, который пропал 13 февраля в Закарпатской области вблизи села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба.
Читайте такжеСнежные заносы на Прикарпатье достигли высоты в 1,5 метра, дороги к полусотне сел полностью замело (видео)Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекалось 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе и вертолет", - говорится в сообщении.
Турист потерялся в Карпатах: что известно
- Двое туристов из Киева заблудились на склоне горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.
- На следующий день поисковая группа ГСЧС нашла одного из них. Состояние его здоровья удовлетворительное.
- Ночью 16 февраля из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали. Однако уже в шесть утра поиски возобновили.
- Мужчину ищут полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты. Спасатели не теряют надежды найти мужчину живым.
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