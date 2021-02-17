Вчера в поисках мужчины участвовали 56 человек и 13 единиц техники.

Четвертые сутки спасатели ищут туриста, который пропал 13 февраля в Закарпатской области вблизи села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба.

Читайте такжеСнежные заносы на Прикарпатье достигли высоты в 1,5 метра, дороги к полусотне сел полностью замело (видео)Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекалось 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе и вертолет", - говорится в сообщении.

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Двое туристов из Киева заблудились на склоне горы Гемба 13 февраля во время катания на лыжах.

На следующий день поисковая группа ГСЧС нашла одного из них. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Ночью 16 февраля из-за опасности схода лавин спасательную операцию останавливали. Однако уже в шесть утра поиски возобновили.

Мужчину ищут полсотни спасателей, привлекли даже вертолеты. Спасатели не теряют надежды найти мужчину живым.

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Автор: Тамара Отовская