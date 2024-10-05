Город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и на то есть причина - в нем так много всего можно увидеть и сделать, что это идеальное место для отдыха.

Старый город Люксембурга в 1994 году стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с такой богатой культурой и захватывающей историей - это вполне понятно.

Микрогосударство еще не открыто большинством туристов, но в нем так много можно увидеть, пишет Express. Прогулка по столице страны откроет прекрасные пейзажи перед гостями и приведет к некоторым из самых впечатляющих мест, таким как Корниш, которй считается "самым красивым балконом Европы", романтический район Грунд или подземные казематы, которые проливают свет на прошлое Люксембурга как хорошо защищенной крепости. До их частичного сноса городские укрепления были примером военной архитектуры, охватывающей несколько столетий.

Дворец Великого герцога также является частью охраняемой территории. У нег фасад цвета карамели с элегантными башнями. Внешний вид дворца так же ошеломляет, как и его сооружения внутри.

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Если туристы хотят погрузиться в историю этого города, то посещение музея Dräi Eechelen является обязательным. Музей построен внутри отреставрированного форта. Там можно исследовать подземные туннели и шахты. А рядом находится Музей современного искусства Mudam, где представлены некоторые впечатляющие современные выставки.

Согласно путеводителю Lonely Planet, осень - самое лучшее время года для посещения Люксембурга. При этом длинные выходные - идеальное количество времени для экскурсии по Люксембургу, потому что это не очень большойгород.

Кухня в Люксембурге представляет собой восхитительное сочетание немецкой и французской кухонь, но со своей уникальной изюминкой. Также у Люксембурга есть долгая история пивоварения, которая восходит к 1300 году, поэтому обязательно нужно попробовать местное пиво.

Другие новости туризма

В Италии есть живописный регион со средневековыми городками. Его посещает мало туристов. Это регион Абруццо. Он расположен между побережьем Адриатического моря и Апеннинскими горами. Регион известен тем, что в нем обитает более 70% всех европейских видов флоры и фауны.

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