Стокгольм (Швеция) и Фару (Португалия) возглавили топ городов мира с самыми благоприятными для хорошего состояния здоровья условиями.
Как пишет Express, чтобы составить рейтинг, туристическая компания holidu изучила города с самым низким уровнем загрязнения, самым высоким уровнем счастья и другими важными факторами.
Так, столица Швеции оказалась на вершине рейтинга благодаря хорошей системе питания, ведь местные жители имеют доступ к большому количеству свежей рыбы и других продуктов. Также в Стокгольме много зелени и очень низкий уровень загрязнения воздуха, что позволяет жителям выходить на улицу и заниматься спортом.
Между тем, Фару в Португалии имеет одни из самых теплых погодных условий и является одним из городов с лучшим соотношением цены и качества в Европе. Кроме того, жители Алгарве имеют доступ к одним из лучших европейских пляжей круглый год, а местная кухня богата свежими фруктами и овощами.
Топ-10 самых здоровых городов мира 2023
1-2. Стокгольм (Швеция) / Фару (Португалия).
3. Хельсинки (Финляндия).
4. Мадрид (Испания).
5. Рейкьявик (Исландия).
6. Тель-Авив (Израиль).
7. Лас-Вегас (США).
8. Лиссабон (Португалия).
9. Малага (Испания).
10. Севилья (Испания).
Как сообщал УНИАН, ранее аналитики британской платформы Money.co.uk признали Японию, Швейцарию и Кубу самыми здоровыми странами мира.
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