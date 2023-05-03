В рейтинг попали сразу три города в Испании, но лидеры – в других странах.

Стокгольм (Швеция) и Фару (Португалия) возглавили топ городов мира с самыми благоприятными для хорошего состояния здоровья условиями.

Как пишет Express, чтобы составить рейтинг, туристическая компания holidu изучила города с самым низким уровнем загрязнения, самым высоким уровнем счастья и другими важными факторами.

Так, столица Швеции оказалась на вершине рейтинга благодаря хорошей системе питания, ведь местные жители имеют доступ к большому количеству свежей рыбы и других продуктов. Также в Стокгольме много зелени и очень низкий уровень загрязнения воздуха, что позволяет жителям выходить на улицу и заниматься спортом.

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Между тем, Фару в Португалии имеет одни из самых теплых погодных условий и является одним из городов с лучшим соотношением цены и качества в Европе. Кроме того, жители Алгарве имеют доступ к одним из лучших европейских пляжей круглый год, а местная кухня богата свежими фруктами и овощами.

Топ-10 самых здоровых городов мира 2023

1-2. Стокгольм (Швеция) / Фару (Португалия).

3. Хельсинки (Финляндия).

4. Мадрид (Испания).

5. Рейкьявик (Исландия).

6. Тель-Авив (Израиль).

7. Лас-Вегас (США).

8. Лиссабон (Португалия).

9. Малага (Испания).

10. Севилья (Испания).

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики британской платформы Money.co.uk признали Японию, Швейцарию и Кубу самыми здоровыми странами мира.

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