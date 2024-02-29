Больше всего солнечных городов расположено в Испании и Италии.

Совершенно логично лето считается лучшим временем для того чтобы погреться в отпуске, однако на планете места, где комфортная солнечная погода держится намного дольше, чем три месяца.

Издание SchengenVisaInfo составило список из 30 самых солнечных городов Европы, где солнце радует отдыхающих больше всего дней в году. Большинство из них оказались расположены в Испании (12) и Италии (11).

1. Аликанте, Испания (349 солнечных дней в году со средней температурой +19 градусов).

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2. Катания, Италия (347 дней и +20 градусов).

3. Мурсия, Испания (346 дней и +20 градусов).

4. Малага, Испания (345 дней и +20 градусов).

5. Мессина, Италия (345 дней и +19 градусов).

6. Валенсия, Испания (343 дня и +20 градусов).

7. Ницца, Франция (342 дня и +17 градусов).

8. Лас-Пальмас, Испания (341 день +20 градусов).

9. Гранада, Испания (341 день и +17 градусов).

10. Палермо, Италия (340 дней и +19 градусов).

11. Севилья, Испания (340 дней и +21 градус).

12. Сарагоса, Испания (340 дней и +17 градусов).

13. Марсель, Франция (339 дней и +17 градусов).

14. Барселона, Испания (339 дней и +18 градусов).

15. Пальма-де-Майорка, Испания (337 дней и +19 градусов).

16. Тирана, Албания (336 дней и +17 градусов).

17. Рим, Италия (336 дней и +18 градусов).

18. Афины, Греция (335 дней и +20 градусов).

19. Мадрид, Испания (335 дней и +18 градусов).

20. Неаполь, Италия (334 дня и +19 градусов).

21. Бари, Италия (333 дня и +19 градусов).

22. Турин, Италия (331 день и +14 градусов).

23. Вальядолид, Испания (329 дней и +14 градусов).

24. София, Болгария (327 дней и +12 градусов).

25. Цюрих, Швейцария (326 дней и +11 градусов).

26. Верона, Италия (323 дня и +16 градусов).

27. Лиссабон, Португалия (321 дней и +18 градусов).

28. Венеция, Италия (317 дней и +16 градусов).

29. Милан, Италия (313 дней и +16 градусов).

30. Флоренция, Италия (310 дней и +16 градусов).

Как сообщал УНИАН, ранее платформа по туристическому бронированию Expedia представила свежий отчет Spring Break Travel Outlook, в котором среди прочего назвала семь самых популярных туристических направлений для весеннего отдыха в 2024 году.

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