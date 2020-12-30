С 30 декабря по 1 января в Карпатах ожидается сильный ветер, дождь с мокрым снегом и метели.

Синоптики настоятельно советуют туристам воздержаться от походов в горы и на высокогорье Карпат в ближайшие несколько дней.

Читайте такжеВ преддверии Нового года Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)

Об этом сообщается на Facebook-странице отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

В частности, в результате прохождения фронта активного циклона, во второй половине суток 30 декабря и в течение 31 декабря - 1 января, в Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий:

сильный ветер (порывы до 10 м/с, на высокогорье - до 17 м/с);

обильные дожди и мокрый снег;

снег, местами метели.

Температура воздуха в течение этих дней ожидается около и несколько ниже 0°С, на высокогорье - до -5°С.

Также ожидается прирост снежного покрова высотой:

на среднегорье до 15 см;

на высокогорье до 25 см.

Кроме того, будут переметы и заносы снега, при дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход снежных "досок".

Погода в Украине на Новый год и Рождество

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко