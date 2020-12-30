Синоптики настоятельно советуют туристам воздержаться от походов в горы и на высокогорье Карпат в ближайшие несколько дней.
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Об этом сообщается на Facebook-странице отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
В частности, в результате прохождения фронта активного циклона, во второй половине суток 30 декабря и в течение 31 декабря - 1 января, в Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий:
- сильный ветер (порывы до 10 м/с, на высокогорье - до 17 м/с);
- обильные дожди и мокрый снег;
- снег, местами метели.
Температура воздуха в течение этих дней ожидается около и несколько ниже 0°С, на высокогорье - до -5°С.
Также ожидается прирост снежного покрова высотой:
- на среднегорье до 15 см;
- на высокогорье до 25 см.
Кроме того, будут переметы и заносы снега, при дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход снежных "досок".
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