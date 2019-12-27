В немецком городе 17-й год подряд проводят ярмарку ненужных подарков (видео)

Люди приносят подарки, которые им не нравятся, для обмена или продажи.

В немецком городе Целле (Нижняя Саксония) 17-й год подряд проводят распродажу рождественских гостинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На главной площади города собрались все те, кому в этом году не угодил Санта Клаус. Подобную акцию начали 17 лет назад. Люди проносят подарки, которые им не нравятся или не подошли и меняются с другими, или же продают.

Местные говорят, что на таком ярмарке нет места для обид, ведь можно купить себе что-то полезное и не выбрасывать подарок на помойку.

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