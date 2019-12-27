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В немецком городе 17-й год подряд проводят ярмарку ненужных подарков (видео)

11:05, 27 декабря 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На главной площади города собрались все те, кому в этом году не угодил Санта Клаус. Подобную акцию начали 17 лет назад. Люди проносят подарки, которые им не нравятся или не подошли и меняются с другими, или же продают.

Местные говорят, что на таком ярмарке нет места для обид, ведь можно купить себе что-то полезное и не выбрасывать подарок на помойку.

Ранее УНИАН сообщал, что лучше подарить родителям на Новый Год-2020.

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Теги: #Германия#подарки#ярмарка