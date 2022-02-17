Украинские туристы могут попасть в Доминикану без каких-либо ограничений.

Доминиканская Республика, популярная среди любителей экзотического пляжного отдыха, с 17 февраля 2022 года отменила все карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Daily Prabhat со ссылкой на заявление президента республики Луиса Абинадера.

"Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления сертификата вакцинации для доступа во все места или ограничения в общественных местах с сегодняшнего дня являются личной ответственностью каждого из нас. После этой долгой битвы мы начали восстанавливать нашу свободу", – заявил президент Доминиканы.

Читайте такжеТаиланд c 1 февраля отменит карантин для вакцинированных туристов

В то же время он подчеркнул, что несмотря на решение о снятии ограничений, власти продолжат пропаганду вакцинации населения от COVID-19.

"Мы будем продолжать следить и наблюдать за ситуацией. Страна также может быть уверена, что, в отличие от прошлого, наша система здравоохранения сегодня готова к любым непредвиденным обстоятельствам", – добавил президент в заявлении.

Отметим, по данным МИД Украины, на данный момент украинские туристы могут попасть в Доминиканскую Республику без каких-либо коронавирусных ограничений. Достаточно только заполнить специальную электронную форму. При этом для въезда в Доминикану украинцам не нужна виза, если они едут туда с туристической целью не более чем на 30 дней.

Доминиканская Республика: интересные факты

Доминиканская Республика, или же сокращенно Доминикана – это государство в восточной части острова Гаити в Карибском море и на прибрежных островах. Западную часть острова (36% территории) занимает государство Республика Гаити.

Большую часть своей истории (до независимости) колония была известна как Санто-Доминго в честь ее святого заступника Доминика. Ныне название Санто-Доминго носит столица государства. Официальный язык здесь – испанский.

Доминиканская Республика привлекает туристов белоснежными песчаными пляжами с высокими пальмами, экзотической флорой и фауной, а также памятниками истории и архитектуры времен колониального мира. Также Доминикана популярна среди дайверов.

Вас также могут заинтересовать новости: