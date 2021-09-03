Данное решение должно привлечь в Украину туристов и инвестиции.

Украина станет частью трансъевропейского пешеходного туристического пути. В него войдут четыре украинские области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА

"Через украинские Карпаты запланирована прокладка трансъевропейского пути Е8, который будет начинаться от границы с Польшей до границы Румынии. Поэтому сегодня мы предлагаем оптимальный вариант маршрута, который бы охватил четыре области Западного региона", - отметил замглавы Львовской ОГА.

По его словам, данное решение позволит увеличить количество туристов в Украине, а значит и инвестиции.

Читайте такжеОтпуск в Закарпатье на машине: исследуем Украину вдоль трассы Киев-ЧопЗаместитель главы управления туризма и курортов облгосадминистрации Тарас Лозинский напомнил, что маршрут Е8 проходит из Ирландии до пролива Босфор и каждая страна, которая в него входит, пользуется большой популярностью.

Туристический маршрут должен захватить Львовскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

На территории Львовской области предложили следующую схем движения: с. Смильниця - с. Терло - г. Магура - с. Великоселье - хр. Оровий - пгт Гвоздец - с. Ясеница Замковая - с. Розлуч - г. Турка - с. В. Яблонька - с. Соколик - хр. Бучок - с. Бенева - пер. Ужоцкий-Карпатский - с. Лыбохора - г. Пикуй - с. Беласовица - пер. Средний Воритский-Верхнячка - г. Бердо - с. Хитар - с. Кальное - г. Тростян - пгт Славское - геологический памятник природы "Письменная Криница" - г. Великий Верх - с. Верхняя Рожанка - г. Черная Рипа.

Как ранее сообщал УНИАН, в украинских Карпатах на территории Верховинского национального природного парка возле границы с Румынией кто-то установил часовню с очень странной надписью. Ее заметили туристы и поделились фото в соцсетях.

Автор: Анастасия Горбачева