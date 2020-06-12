МАУ обнародовала правила для пассажиров после возобновления полетов
Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) обнародовала правила для пассажиров, которые они должны будут соблюдать во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.
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В частности, пассажиров предупредили, что они должны будут самостоятельно обеспечить наличие защитных масок в необходимом количестве и обязательное их ношение во время всей поездки (в аэропорту и на борту самолета), отметив, что маску следует носить так, чтобы она полностью прикрывала рот и нос.
Во время посадки пассажирам рекомендуют самостоятельно осуществлять регистрацию онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа для предотвращения скопления пассажиров в зоне регистрации.
Кроме того, с целью предотвращения столпотворений доступ к терминалу аэропорта сопровождающим будет временно ограничен. Доступ туда будут иметь исключительно пассажиры, персонал авиакомпаний и персонал аэропорта, а также лица, сопровождающие особые категории пассажиров (дети, пассажиры с ограниченной подвижностью и другие).
Также пассажирам советуют перед поездкой ознакомиться с требованиями государства прибытия и условиями пересечения границы, необходимостью прохождения обсервации/самоизоляции, требованиями о наличии медицинской страховки или справки об отрицательном тесте на COVID-19.
Будут и определенные изменения относительно расчетов за товары и услуги в аэропорту и на борту самолета - они будут осуществляться исключительно бесконтактно банковскими картами.
Для питания на борту будут использоваться исключительно продукты в закрытой индивидуальной упаковке производителя. Напитки будут подаваться исключительно в одноразовой и индивидуально упакованной посуде. Вода будет предоставляется в индивидуальной таре. Раздача напитков наливом не будет осуществляется, кроме тех, что требуют горячей воды (чай, кофе). Все продукты и напитки пассажир распаковывает самостоятельно. Журналов и другой печатной продукции на борту самолета не будет.
Подробнее с новыми правилами на самолетах МАУ можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Отметим, с 15 июня МАУ планирует совершать рейсы из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Киева в Херсон и Ивано-Франковск должны начаться с 19 июня и будут выполняться по пятницам и воскресеньям.
Как сообщал УНИАН.Туризм, с 15 июня Украина открывает пункты пропуска в международных аэропортах.
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