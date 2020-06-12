МАУ обнародовала правила для пассажиров после возобновления полетов

В частности, в терминал аэропорта будут пускать только пассажиров, сотрудников аэропорта и членов экипажа.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) обнародовала правила для пассажиров, которые они должны будут соблюдать во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

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В частности, пассажиров предупредили, что они должны будут самостоятельно обеспечить наличие защитных масок в необходимом количестве и обязательное их ношение во время всей поездки (в аэропорту и на борту самолета), отметив, что маску следует носить так, чтобы она полностью прикрывала рот и нос.

Во время посадки пассажирам рекомендуют самостоятельно осуществлять регистрацию онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа для предотвращения скопления пассажиров в зоне регистрации.

Кроме того, с целью предотвращения столпотворений доступ к терминалу аэропорта сопровождающим будет временно ограничен. Доступ туда будут иметь исключительно пассажиры, персонал авиакомпаний и персонал аэропорта, а также лица, сопровождающие особые категории пассажиров (дети, пассажиры с ограниченной подвижностью и другие).

Также пассажирам советуют перед поездкой ознакомиться с требованиями государства прибытия и условиями пересечения границы, необходимостью прохождения обсервации/самоизоляции, требованиями о наличии медицинской страховки или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Будут и определенные изменения относительно расчетов за товары и услуги в аэропорту и на борту самолета - они будут осуществляться исключительно бесконтактно банковскими картами.

Для питания на борту будут использоваться исключительно продукты в закрытой индивидуальной упаковке производителя. Напитки будут подаваться исключительно в одноразовой и индивидуально упакованной посуде. Вода будет предоставляется в индивидуальной таре. Раздача напитков наливом не будет осуществляется, кроме тех, что требуют горячей воды (чай, кофе). Все продукты и напитки пассажир распаковывает самостоятельно. Журналов и другой печатной продукции на борту самолета не будет.

Подробнее с новыми правилами на самолетах МАУ можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Отметим, с 15 июня МАУ планирует совершать рейсы из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Киева в Херсон и Ивано-Франковск должны начаться с 19 июня и будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 15 июня Украина открывает пункты пропуска в международных аэропортах.

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