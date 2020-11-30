По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, авиакомпании в 2021 году получат убыток в 38,7 миллиарда долларов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Отмечается, что улучшение ситуации прогнозируют с октября 2021 года. Тогда же ожидают и рост спроса на услуги авиакомпаний.
Общий пассажиропоток в следующем году должен увеличиться на 1 миллиард людей, однако будет оставаться меньше, чем в 2019 году. В Международной ассоциации воздушного транспорта считают, что авиакомпании смогут вернуться к прошлогодним показателям не ранее 2024 года.
Уже подсчитанные убытки
24 ноября 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта IATA обнародовала прогноз, согласно которому в 2020 году оборот авиакомпаний упадет более чем на 60% по сравнению с 2019 годом, что является худшим годом за всю историю отрасли, пораженной коронавирусным кризисом.
В октябре 2020 года в IATA подсчитали колоссальные убытки авиаотрасли из-за закрытия границ и предложили решение проблемы.
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