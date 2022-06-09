Курортные заведения смогут предоставлять только услуги сферы отдыха, куда входит работа ресторанов, бассейнов, гостиниц, предоставление сопутствующих оздоровительных услуг.

В Одесской областной военной администрации разъяснили, при каких условиях в этом году в Одессе и области могут работать заведения в сфере отдыха в курортный сезон.

Соответствующее обращение обнародовали на странице Одесской ОВА в Facebook.

Отмечается, что в последнее время, в связи с началом курортного сезона, в адрес ОВА поступает много обращений по поводу функционирования прибрежных комплексов предоставления услуг в сфере отдыха в условиях военного положения. Открытие сезона официально не объявлялось, но на побережье начали работать различные объекты общественного питания и т. п.

В связи с этим в пресс-службе напомнили, что, согласно распоряжению начальника администрации Максима Марченко, в Одессе и Одесской области действует комендантский час с 23:00 до 05:00. Поэтому развлекательным заведениям запрещено работать в позднее время.

"Завершить работу заведения должны не позже 20:00-22:00, что позволит безопасно добраться домой их сотрудникам и отдыхающим. Запрещено проведение дискотек, праздничных мероприятий, концертов, мастер-классов, банкетов и массовых мероприятий с большим скоплением людей", – сказано в сообщении.

Заведения должны предоставлять только услуги сферы отдыха, куда входит работа ресторанов, бассейнов, гостиниц, предоставление сопутствующих оздоровительных услуг.

Также напоминается, что с 14 мая в регионе разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00. Под запретом остается продажу алкоголя военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

В ОВА подчеркнули, что руководителям учреждений сферы отдыха необходимо обеспечить работу частной охраны таким образом, чтобы не допускать отдыхающих в пляжную зону.

Как ранее сообщал УНИАН, несмотря на войну, многие жители Украины уже строят планы на летний отдых в 2022 году. При этом немалый спрос наблюдается на отдых на море в Одесской области.