Тест должен быть сделан методом ПЦР не ранее чем за три дня до вылета.

С 15 января для въезда в Англию будут требовать сертификат об отрицательном тесте на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Twitter.

"С 4:00 утра 15 января (с 6:00 по Киеву - УНИАН), путешествующие в Англию должны иметь отрицательные результаты теста на COVID-19. Тест должен быть сделан методом ПЦР или одним из эквивалентных диагностических стандартов не ранее чем за 3 дня до вылета", - говорится в сообщении.

"Британская" мутация коронавируса

В декабре 2020 года в Британии обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки.

В ВОЗ заявили, что мутировавшие варианты коронавируса можно выявлять с помощью уже имеющихся тестов, а вакцины эффективны и против новых штаммов.

22 декабря заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет запрещать въезд путешественникам из Великобритании.

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Автор: Виталий Саенко