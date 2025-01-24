Крупнейшая авиакомпания Молдовы начнет летать в Турин с 17 апреля 2025 года.

Молдавский лоукостер Fly One объявил о запуске еще одного рейса из аеропорта Кишинев, который с началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года стал одним из самых популярных среди украинцев, путешествующих заграницу.

Как сообщает newsmaker.md, крупнейшая авиакомпания Молдовы начнет летать в итальянский город Турин с 17 апреля 2025 года.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям:

Видео дня

Кишинев (RMO) 17:20 – Турин (TRN) 18:50

Турин (TRN) 19:50 – Кишинев (RMO) 23:20

Стоимость билетов на данный момент составляет от 19 евро (около 830 гривень).

Отметим, на данный момент Fly One выполняет рейсы из Кишинева по 60 международным направлениям – как регулярным, так и чартерным: Лондон, Манчестер (все – Великобритания), Прага (Чехия), Дубай (ОАЭ), Болонья, Рим, Милан (все – Италия), Берлин, Мюнхен, Франкфурт (все – Германия), Ларнака (Кипр), Тель-Авив (Израиль), Дублин (Ирланлия), Лиссабон (Португалия), Париж (Франция), Стамбул (Турция) и многим другим.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске рейсов в шесть городов Европы из румынского Сибиу.

Незадолго до этого перевозчик также расширил маршрутную сетку из Молдовы.

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