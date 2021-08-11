Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для въезда туристов, в списке - китайские и индийские препараты, которые применяются в Украине.

Кипр расширил перечень вакцин от коронавируса для туристов, которые могут посещать остров с соответствующими сертификатами о полной вакцинации.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Кипр.

"В связи с соответствующим решением, Республика Кипр расширила перечень вакцин, сертификаты о вакцинации которыми, выданные соответствующими органом Украины, является основанием для беспрепятственного пересечения границы Республики Кипр", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВенгрия сняла COVID-ограничения на границе для украинцев: условия въезда

В частности, речь идет о такие вакцинах: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield и AstraZeneca-SKBio.

Также Кипр готов впускать туристов, привитых российской вакциной Sputnik (Gam-COVID-Vac), хотя в Украине такой препарат не применяется.

Правила въезда на Кипр

Кипр с 1 июля не требует отрицательный результат теста на коронавирус от вакцинированных граждан.

Однако, Кипр ужесточил правила въезда в страну для невакцинированных иностранцев. Невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест.

Также власти изменили правила для пребывания в стране невакцинированных граждан, которые въезжают из-за границы, и иностранцев. Теперь, помимо тестов непосредственно перед поездкой, непривившимся путешественникам придется сдавать ПЦР или экспресс-тест на COVID-19 и на седьмой день после въезда в страну.

Автор: Виталий Саенко