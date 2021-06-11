Вместе с тем правительство Израиля продлило запрет на поездки в шесть стран.

Правительство Израиля на сегодняшнем заседании сняло запрет на путешествия в несколько стран, связанный с распространением в них коронавируса.

Ограничения на поездки в Украину, Эфиопию и Турцию будут сняты начиная с понедельника, 14 июня, сообщает The Times of Israel.

Вместе с тем Израиль продлил запрет на поездки в Россию, Аргентину, Бразилию, Индию, ЮАР и Мексику. Израильтяне, которые хотят поехать в любую из этих запрещенных стран, должны сначала подать запрос в Комитет по вопросам исключений. А каждый, кто вернулся из этих стран, обязан находиться на карантине в течение 14 дней, даже если был привит от коронавируса.

Также Израиль выпустил предупреждение о путешествиях в Намибию, Уругвай, Сейшельские острова, Боливию, Мальдивы, Непал, Парагвай и Чили.

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Соответствующие ограничения на выезд из страны будут действовать до 27 июня, говорится в заявлении правительства.

Ситуация с коронавирусом в Израиле

В Израиле против коронавируса полностью привито большинство взрослого населения. Согласно данным ресурса OurWorldInData Израиль является одним из мировых лидеров по количеству вакцинированных от COVID-19.

С 1 июня Израиль отменил все карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время.

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Автор: Александр Топчий