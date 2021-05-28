В "красный" список Израиль на сегодня внес девять стран, ранее в этом списке было шесть государств.

Израиль продлил запрет на въезд из стран, которые власти отнесли к "красной зоне" опасности по уровню заражения коронавирусом.

Запрет на поездки в такие страны Израиль продлил на две недели, до 16 июня, сообщает The Jerusalem Post.

В "красный" список Министерство здравоохранения Израиля на сегодня внесло девять стран:

Украина

Эфиопия

Бразилия

ПАР

Индия

Мексика

Турция

Россия

Аргентина.

Израильтяне, которые вернутся из перечисленных стран, должны пройти карантин, даже если они привиты или переболели коронавирусом.

Читайте такжеМАУ может возобновить рейсы в/из Израиля с 24 мая

Отмечается, что выездные поездки в эти страны также запрещены.

Напомним, с 4 мая Израиль запретил въезд в страну гражданам Украины и еще пяти стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

Ситуация с коронавирусом в Израиле

В Израиле от коронавируса полностью привито большинство взрослого населения. Согласно данным ресурса OurWorldInData, Израиль является одним из мировых лидеров по количеству вакцинированных от COVID-19.

С 1 июня Израиль отменяет все карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Александр Топчий