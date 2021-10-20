В Камбоджу теперь впускают всех, кто хоть чем-то вакцинировался от COVID-19.

Правительство Камбоджи разрешило въезжать в страну всем путешественникам, которым сделали любую прививку от коронавируса.

Об этом 20 октября сообщила газета Khmer Times.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Камбоджи Ор Вандин назвал это "политикой недискриминации" в отношении лиц, желающих посетить страну.

"Любая вакцина эффективна, и мы не должны допускать дискриминацию", - говорит Вандин.

При этом въезжающим все же рекомендуется по возможности вакцинироваться препаратами из списка ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

С 18 октября в королевстве действуют обновленные карантинные правила:

иностранные инвесторы, технические эксперты, дипломаты, руководители и координаторы проектов сотрудничества, а также камбоджийские госслужащие, возвращающиеся из зарубежных представительств, должны будут пройти только трехдневный карантин;

полностью вакцинированные иностранные и камбоджийские граждане, прибывающих в страну в иных целях - 7 дней карантина;

невакцинированные - 14 дней.

Читайте такжеЕще один элитный островной курорт откроется для вакцинированных туристовПри этом, чтобы попасть в страну, необходимо иметь при себе медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста (сделанный не позже 72 часа до въезда) и сертификат о вакцинации.

Как уже сообщал УНИАН, в этом году парламент Камбоджи ввел суровые наказания за преднамеренное нарушение правил борьбы с COVID-19 - теперь за такой проступок подданным королевства грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

Автор: Станислав Кожемякин