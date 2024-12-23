Это историческое место знаменито потрясающими видами и традициями, но за этим красивым фасадом скрывается темная история мафии.

Древний поселок Ганджи расположен в горах Сицилии. И, хотя у него богатая история, туристы узнали о нем всего 10 лет назад.

Но, несмотря на признание, Ганджи не извлек выгоду из туризма так, как другие прибрежные города, поскольку количество местных жителей сократилось на 10 тыс человек из-за оттока молодежи, которая переехала в мегаполисы, такие как близлежащий Палермо, пишет Express.

Этот красивый поселок также ежегодно привлекает туристов своим традиционным масштабным живым рождественским вертепом. Театрализованное путешествие, которое отправляет зрителей из Назарета в Вифлеем с участием около 200 актеров, впервые состоялось в 2008 году и с тех пор росло в масштабах и разнообразии.

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Крутая геолокация поселка, поднимающаяся на 1000 м над уровнем моря, также предлагает потрясающие виды на Этну, крупнейший действующий вулкан в Европе.

Однако в Ганджи не всегда царила идиллия. На самом деле, тут когда-то обитала мафия.

Его стоит посетить по этим причинам, а также из-за его многочисленных культурных достопримечательностей - с мемориальной доской на местной площади, отдающей дань уважения "жертвам мафии", и гастрономических фестивалей, включая Memorie e Tradizioni, где местные торговцы продают свои товары. Здесь также представлен широкий выбор традиционной еды, включая классическую пиццу и пасту, а также кальцоне, вертел, аранчини и печенье мастакутте, приготовленные из муки, сахара и сока опунции.

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